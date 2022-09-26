APART VE OTELLERE BASKINDA 85 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince apart ve otellerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 85 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirlikleri ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama düzenledi. 7 otel, 7 apart, 1 pansiyon olmak üzere 15 turistik işletmeye yapılan baskında, 70'i Suriye ve15'i Filistin uyruklu olmak üzere 85 göçmen yakalandı. Bir apartın önünde bekleyen 34 ELG 336 plakalı kamyonetin şoförü olan organizatör şüphelisi İsmail Y. A., gözaltına alındı. 85 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan 1 otel ve 1 aparta, idari yaptırım için tutanak düzenlendi.