Son dakika haber... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6) - Son Dakika
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Son dakika haber... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6)

21.09.2022 22:06
Son dakika haber... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6)

Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6)THK: KONU İLE İLGİLİ TAHKİKAT, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA BAŞLATILMIŞTIRTürk Hava Kurumu'nca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin...

Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6)

THK: KONU İLE İLGİLİ TAHKİKAT, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA BAŞLATILMIŞTIR

Türk Hava Kurumu'nca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri kapsamında; THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi ve MGİ Defence Uluslararası Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak, yüklenicisi bulunduğumuz 'Hafif Sınıf Helikopter Kiralama Projesi' halihazırda 35 bölgede devam etmektedir. Söz konusu operasyonda görev yapan ve Taşköprü/ Kastamonu'da konuşlu iken Marmaris yangınına müdahale etmek için havalanan, RA-31591 kuyruk numaralı Rusya Federasyonu menşeili Ka-32 KAMOW tipi yangın söndürme helikopteri; 21 Eylül 2022 saat 15.50 sıralarında, Çardak/ Denizli Acıgöl mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kaza-kırıma uğramıştır. Hava aracında; 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 personelimiz görevli olup, maalesef 2 yabancı uyruklu personelimiz hayatını kaybetmiştir" denildi.

THK tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tıbbi müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca başlatılmıştır. Ormanlarımızın korunmasında hayatını kaybeden personellerimiz için üzüntümüzü belirtir, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Helikopter, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (6) - Son Dakika
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