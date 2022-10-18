Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

18.10.2022 19:24
Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Rüştü Onural'ın kullandığı 48 ABL 027 plakalı otomobil, Bodrum- Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde devrildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Onural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberi | Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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