Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

06.10.2022 17:56
Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

Muğla yerel gündem haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yılanlı yolu Devetaşı mevkisinde bir kişinin dengesini kaybederek uçuruma düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.K. ekiplerin çalışmasıyla sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberi... Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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