Muğla gündem haberi | YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi Muğla'da toprağa verildi - Son Dakika
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Muğla gündem haberi | YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi Muğla'da toprağa verildi

11.10.2022 19:10
Muğla gündem haberi | YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi Muğla'da toprağa verildi

Gelen Muğla haberine göre İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın vefat eden annesi Teslime Eryılmaz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde defnedildi.

İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın vefat eden annesi Teslime Eryılmaz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde defnedildi.

Eryılmaz'ın cenazesi, kılınan namazının ardından dualar eşliğinde Seydiler Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve cenaze yakınları katıldı.

Namazın ardından YİKOB Daire Başkanı Eryılmaz ve ailesi taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberi | YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ın annesi Muğla'da toprağa verildi - Son Dakika

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