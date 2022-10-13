Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri | Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.