Muğla gündem haberleri | Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri | Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı

13.10.2022 10:40
Muğla gündem haberleri | Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla gündem haberi | MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Ekim günü saat 09.25'te Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri | Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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