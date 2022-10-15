Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

15.10.2022 15:07

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen 15 kadar domuz, karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.

Bir süre mahallede kalan domuzlar, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi, ardından da ormana girerek gözden kayboldu.

Domuzların bölgede beslendiği anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika
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