Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübüne, Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemece tahliye ve yıkım kararı verildi.

Bodrum 'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

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