Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

05.08.2022 13:45
Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Muğla haberi: Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı.

Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı.

Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübüne, Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemece tahliye ve yıkım kararı verildi.

Mahkeme kararının uygulaması için ekipler işletmeye gelerek, tahliye ve yıkıma başladı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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