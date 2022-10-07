Muğla gündem haberleri... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla gündem haberleri... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.10.2022 18:32
Muğla gündem haberleri... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Bülent İsmail S'nin kullandığı 48 AIP 375 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarı ile telefon direğine, ardından da karşı yönden gelen Ahmet Varda idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile motosikletteki Deniz Varda, otomobildeki Ceren Demirel S. yaralandı. Caddeye savrulan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran motosiklet sürücüsü Ahmet Varda'ya bir süre kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Varda, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar da bölgeye gelen ambulanslarla kaldırıldıkları ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, Deniz Varda ile Ceren Demirel S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü Bülent İsmail S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Muğla haberleri! Bodrum'da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü 160 promil alkollü çıktı Muğla haberleri! Bodrum'da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü 160 promil alkollü çıktı Muğla 3. sayfa haberleri | Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı Muğla 3. sayfa haberleri | Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla gündem haberleri... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement