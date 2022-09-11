Muğla gündem haberleri... Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri... Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

11.09.2022 12:46
Muğla gündem haberleri... Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

Gelen Muğla haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda yerli turist sayısı azalırken, yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda yerli turist sayısı azalırken, yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turist hareketliliği devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı. Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez ,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı. Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti.


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BODRUM'DA PLAJLAR YABANCI TURİSTLERE KALDI BODRUM'DA PLAJLAR YABANCI TURİSTLERE KALDI Yelken: SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi Yelken: SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi
Kaynak: DHA

turist, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı - Son Dakika

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