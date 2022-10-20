Kaynak: DHA

Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar

Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri: Bodrum'da Yunan unsurlarının geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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