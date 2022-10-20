Muğla gündem haberleri: Bodrum'da Yunan unsurlarının geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Bodrum'da Yunan unsurlarının geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

20.10.2022 10:49
Muğla gündem haberleri: Bodrum'da Yunan unsurlarının geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla bölgesinden gelen habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 18 Ekim'de saat 09.10'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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