Muğla gündem haberleri: Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
TCSG-27 tarafından durdurulan lastik botta yapılan aramada, 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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