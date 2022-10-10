Muğla gündem haberleri... Datça'da arama kurtarma ekibi ilkokul binasının bakımını yaptı

Muğla haberine göre Datça ilçesinde, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) bir ilkokulun binasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Datça ilçesinde, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) bir ilkokulun binasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Karaköy Mahallesi'ndeki Karaköy İlkokulunda bulunan 3 derslikli, 31 öğrencisi olan okulda MAG-AME ekibi badana, boya, temizlik ve bakım onarım çalışması yaptı. Okula gönüllüler tarafından bağışlanan malzemelerde konuldu. MAG-AME ekibinin sadece acil durumlarda değil, ihtiyaç olan her alanda bir araya geldiği kaydedildi.???????

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