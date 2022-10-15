Muğla gündem haberleri... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

15.10.2022 14:51

Muğla haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda demirli bir teknede yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Teknenin büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı teknede büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan yangın anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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Son dakika haber... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Son dakika haber... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı
Kaynak: AA

Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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