Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.10.2022 23:04
Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Marmaris açıklarında ticari bir gemide yaralanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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