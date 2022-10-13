Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Marmaris açıklarında ticari bir gemide yaralanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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