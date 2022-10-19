Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

19.10.2022 15:54
Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla haber: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bozburun Mahallesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişinin bulunduğu özel bir teknenin makine kısmında arıza meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya getirildi.

Kaynak: AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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