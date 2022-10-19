Muğla gündem haberleri | Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri | Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2022 20:54
Muğla gündem haberleri | Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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