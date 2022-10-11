Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

11.10.2022 13:05
Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede "fuhuş", "fuhşa aracılık", "fuhşa zorlama", "fuhşa yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 7 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı Muğla yerel: Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü Muğla yerel: Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 18:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement