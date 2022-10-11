Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede "fuhuş", "fuhşa aracılık", "fuhşa zorlama", "fuhşa yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.
Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 7 kadın kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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