Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

09.10.2022 19:08
Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Dikmekavak Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ZL 9840 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Bahadır Bahar ve Şernaz Bulut araçtan çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü Muğla gündem: Muğla Barosu'nda Akgün dönemi Muğla gündem: Muğla Barosu'nda Akgün dönemi
Kaynak: AA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla gündem haberleri | Muğla'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement