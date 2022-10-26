MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS'TA ARANIYOR - Son Dakika
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MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS'TA ARANIYOR

26.10.2022 12:59

MUĞLA'daki evlerinden bir hafta önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan Kumsal Eker (14), sosyal medyadan tanıştığı gencin yaşadığı Mersin'in Tarsus ilçesinde aranıyor.

MUĞLA'daki evlerinden bir hafta önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan Kumsal Eker (14), sosyal medyadan tanıştığı gencin yaşadığı Mersin'in Tarsus ilçesinde aranıyor. Muğla'da, bir hafta önce evlerinden çıkan Kumsal Eker, geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, arama çalışması başlattı. Eker'in en son sosyal medya üzerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan bir gençle tanıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Tarsus'ta da arama çalışması başlatıldı. İddialar üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumsal ile görüştüğü iddia edilen gencin ifadesine başvurdu. İsmi açıklanmayan genç, Kumsalı'ın kaybolmasıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUM

Kızının hayatından endişe eden Hatice Eker (41), "Görenlerin insanlık namına polisi aramalarını istiyorum. Kızımın yaşı çok küçük, bir hevesle tanıştığı kişi tarafından da tutulduğunu düşünüyorum" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Tarsus, Mersin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS'TA ARANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS'TA ARANIYOR - Son Dakika
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