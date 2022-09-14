Muğla 'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi yakınlarında saat 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 02.04'te yapıldı. 5 uçak, 15 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer ve 590 orman işçisinin katıldığı söndürme çalışmalarıyla alevler 7 saat içerisinde kontrol altına alındı. Muğla Valiliği 'nden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri... Muğla'da orman yangını (4) - Son Dakika

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