Muğla gündem haberleri... Muğla'da orman yangını (4) - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri... Muğla'da orman yangını (4)

14.09.2022 09:05
Muğla gündem haberleri... Muğla'da orman yangını (4)

Muğla gündem haberi: 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi yakınlarında saat 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 02.04'te yapıldı.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi yakınlarında saat 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 02.04'te yapıldı. 5 uçak, 15 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer ve 590 orman işçisinin katıldığı söndürme çalışmalarıyla alevler 7 saat içerisinde kontrol altına alındı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.


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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kaynak: DHA

Gökova, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Muğla'da orman yangını (4) - Son Dakika

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