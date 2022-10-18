Muğla gündem haberleri | Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri | Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor

18.10.2022 19:30
Muğla gündem haberleri | Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor

Muğla haberleri... Muğla'dan İstanbul'a sefer yapan otobüse görevi kapsamında yolcu olarak binen sivil trafik polisi, gidiş-dönüş yaklaşık 1400 kilometrelik seyahati süresince şoförlerin trafik kurallarına uyumunu denetledi.

Muğla'dan İstanbul'a sefer yapan otobüse görevi kapsamında yolcu olarak binen sivil trafik polisi, gidiş-dönüş yaklaşık 1400 kilometrelik seyahati süresince şoförlerin trafik kurallarına uyumunu denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, Muğla'da toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polislerince denetleme yapılıyor.

Uygulama ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin etkin, sürekli ve yoğun olarak denetimlerinin yapılması ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sivil otobüs denetiminde, Muğla'dan İstanbul'a giden özel bir firmaya ait otobüs için sivil trafik polisi görevlendirildi.

Muğla-İstanbul güzergahında seyahat eden görevli polis memuru, otobüs şoförünün trafik kurallarına uygun hareket edip etmediğini gözledi.

Denetimde, şoförün seyir halinde telefon ile görüşme yaparak kural ihlali yaptığı belirlendi.

Başka bir firmaya ait otobüsle yapılan dönüş yolculuğunda ise şoförün emniyet kemeri takmadığı belirlenerek her iki şoföre de cezai işlem uygulandı.

Seferler sonunda otobüsün yolcularına kendini tanıtan sivil kıyafetli trafik polisi, görevli olduğu otobüse denetim için bindiğini, bunun amacının ise şoförlerin yakalanma riskini ortaya koymak ve otobüs kazalarının önüne geçmek olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri | Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor - Son Dakika

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