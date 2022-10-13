Muğla gündem haberleri: Muğla'da sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası korunuyor - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Muğla'da sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası korunuyor

13.10.2022 15:43
Muğla gündem haberleri: Muğla'da sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası korunuyor

Muğla haberler... Muğla'nın Ortaca ilçesinde sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası koruma altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası koruma altına alındı.

Ortaca- Dalyan kara yolu Okçular mevkisindeki sinyalizasyon direğinde kumru yuvası olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yuvada, bir yavru ile iki yumurta olduğunu belirledi.

Yuvanın güneş ve yağmurdan etkilenmemesi için bir hayvansever tarafından direğin üstüne koruyucu monte edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise sinyalizasyon direğindeki periyodik bakımlarını kumruyu rahatsız etmemek için kuşun yuvada olmadığı zamanlarda sürdürüyor.

Okçular Mahallesi'nde yaşayan Ali Uçkun, daha önce kumruyu direkte gördüğünü yuva yaptığını fark etmediğini söyledi.

Uçkun, "Yuvanın üzerine koruyucu konulması çok güzel. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Okçular, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Muğla'da sinyalizasyon direği üzerindeki kumru yuvası korunuyor - Son Dakika

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