Muğla gündem haberleri: Seydikemer'de öğrenciler kermesten elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına bağışladı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Seydikemer'de öğrenciler kermesten elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına bağışladı

12.10.2022 20:12
Muğla gündem haberleri: Seydikemer'de öğrenciler kermesten elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına bağışladı

Muğla gündem haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ortaokul öğrencileri kermesten elde edilen geliri sokak hayvanlarına bağışladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ortaokul öğrencileri kermesten elde edilen geliri sokak hayvanlarına bağışladı.

Alaçat Ortaokulu öğrencileri, yardımlaşma konusunda öğretmenlerinin proje ödevi vermesi üzerine 3 gün boyunca ailelerinin yaptıkları gıda ürünlerini okulun önüne kurdukları stantta satışa sundu.

Öğrenciler, düzenlenen kermesten elde edilen gelirle aldıkları mamaları Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışladı.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Berke Demiröz, öğrencilere merkezi gezdirdi.

Kedi ve köpeklerin kaldıkları yerleri gezdirip, öğrencilere bilgi veren Demiröz, yaralı hayvanlara nasıl tedavi uygulandığını anlattı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Seydikemer'de öğrenciler kermesten elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına bağışladı - Son Dakika

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