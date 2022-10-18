Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı

18.10.2022 15:47
Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı

Muğla bölgesinden gelen habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yabancı turistler, güneşli havada denize girdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yabancı turistler, güneşli havada denize girdi. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında ilçede renkli görüntüler oluştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında yabancı turistler, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu. Öte yandan, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı - Son Dakika

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