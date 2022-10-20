Muğla gündem haberleri: Turistler Bodrum'u terk etmiyor, deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Turistler Bodrum'u terk etmiyor, deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor

20.10.2022 12:52

Edinilen Muğla haberine göre Turistler Bodrum'u terk etmiyor, deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyorMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ekim ayında turistler denizin, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

Turistler Bodrum'u terk etmiyor, deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ekim ayında turistler denizin, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ekim aynının son günlerine yaklaşılmasına rağmen Bodrum'da hava sıcaklıkları 29 dereceyi görmesiyle yabancı turistler denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahilleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki sahillerde turist yoğunluğu sürüyor. Sahilde güneşlenen turistler, denize girenler yazdan kalma günleri aratmıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz "Bodrum'da yazdan kalma günler yaşandığını ifade ederek "Yabancı turistler Bodrum'a gelmeye devam ediyor. 31 Ekim'e kadar İngiltere, Alman turistler gelmeye devam edecek. 15 Kasım'a kadar ise Avrupa'dan belirli ülkelerden uçuşlar devam edecek. 2019'un Ekim ayını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Kurvaziyer gemilerinin gelişi esnafa can suyu oldu. Dünya'nın sayılı büyük gemilerinin gelmesi ses getirdi. Uçuşlara baktığımızda da 2019 yılı ile başa baş gitti. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki senelerde turist sayısındaki rakamları daha yükseklere taşımaya çalışacağız. 25 Ekim'den sonrasına bakıldığında belli sayıdaki oteller kapanmış durumda. Diğer taraftan büyük ve lüks ölçekli oteller 31 Ekim'e kadar açık olacak. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Ekim ayında Yüzde 50, yüzde 60 civarında doluluk oranına ulaştı. Büyük olan, lüks sekmen oteller ise yüzde 80 doluluk oranında" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Turistler Bodrum'u terk etmiyor, deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor - Son Dakika

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