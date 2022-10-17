Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

17.10.2022 13:41

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de 2002'de 9 gençlik merkezi varken, bugün Yatağan ve Köyceğiz'de açacağımızla 419 gençlik merkezimiz olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye'de 2002'de 9 gençlik merkezi varken, bugün Yatağan ve Köyceğiz'de açacağımızla 419 gençlik merkezimiz olacak. Amacımız tüm gençlerimizi kucaklamak." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerin hem karar alma mekanizmalarındaki yerini kuvvetlendirdiklerini hem de gazi mecliste gençlerin potansiyelini güçlendirdiklerini söyledi.

Hayatın her alanında gençlerin kararlarını, etkinliğini artırdıklarını belirten Kasapoğlu, "81 ilimizde üniversite açarak fırsat eşitliğini gerçek manada sağlamak için önemli adımlar attık. Gençlerimizin enerjileriyle fark oluşturacak çalışmaları hayata geçirdik. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif gelişmeleri destekledik. Gençlik projelerine katılmaları için 81 ilimizde gençlik merkezlerini faaliyete geçirdik. Türkiye'de 2002'de 9 gençlik merkezi varken, bugün Yatağan ve Köyceğiz'de açacağımızla 419 gençlik merkezimiz olacak. Amacımız tüm gençlerimizi kucaklamak. Bu memleketin tüm evlatlarının yarınlara yürüyüşünü en güçlü şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Bakanlığın tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat gençlere hizmet ettiğini dile getirdi.

Her yıl üniversite öğrenci topluluklarına yönelik proje destekleri yaptıklarını belirterek Muğla'daki öğrencileri de bu desteklerden faydalanmaya davet eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite topluluğu kurmuş birisi olarak bunun öneminin farkındayım. Spor, kültür sanat, çevre, hayvanların korunması konusunda 5 binden fazla projeye destek verdik. Üniversitelerimizde gönüllülük yılı ilan etmiştik. Bu çalışmaları yine YÖK ile protokole bağlayarak konunun kurumsallaşması konusunda müfredata bağlandı. Bu derse üniversitelerimizde katılarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Mutlaka aktif bir gönüllülük faaliyeti içinde olmaya gayret edin. Bu tecrübe size katkı sağlayacak. Hayata ve meselelere farklı bir pencereden bakmanıza fayda sağlayacak. İyinin, sevginin gücüyle daha aydınlık yürüyeceksiniz. Spor vakit geçirme aktivitesi değil, bir yaşam tarzıdır. Sporu bir yaşam biçimi olarak görmenizi istiyorum."

Kasapoğlu, Muğla'da 100'den fazla spor tesisinin kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisiyle 7 gün 24 saat hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.

"Gençler, sporla dolu, iç içe bir hayatı yaşam felsefesi haline getirsin"

Muğla'da 18 olan spor tesisi sayısını 100'ü aşkın hale getirmenin ülkenin bir başarısı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her alanda fırsat eşitliği diyoruz. Sporda, sanatta, kültürde, eğitimde, siyasette... Üniversitelerimizde imkanları güçlendirmek, onlara destek olmak gerekirse yenilerini ortaya koymak Bakanlık olarak görev bildiğimiz konulardan biri. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizde spor tesislerimizi güçlendirme noktasında da her zaman üniversite ve gençlerimizin hizmetinde, yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeter ki sahalarıyla, kortlarıyla, stadyumlarıyla, havuzlarıyla, spor salonlarıyla kıymetli gençlerimiz tesisleri hiç çekinmeden 7 gün 24 saat kullansın. Gençler, sporla dolu, iç içe bir hayatı yaşam felsefesi haline getirsin. Spor, tüm kötülüklerle mücadele etme açısından en önemli araçlardan birisidir."

Gençlerin heyecanına, bilgisine, yeteneğine ve inancına sonuna kadar güven duyduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençler sayesinde Türkiye'nin önünün daha da açılacağına, yüzünün daha da ağaracağına, göğsünün kabaracağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

"Her alanda güçlü Türkiye mimarlarının gençler olacağına inanıyoruz"

Türk genciyle yarınların daha aydınlık, dünyanın daha adil olacağına inandıklarını aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha güçlü Türkiye ideali, milli teknoloji idealimizi, milli üretim idealimizi, milli enerji hayallerimizi, milli sanayi hedeflerimizi gençlerimizin gerçekleştireceğine inanıyoruz. Gençlerimizin hangi alanda olursa olsun işlerini en güzel şekilde yapacaklarına inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin sesinin her alanda daha gür çıkması için yeni atılımlar ortaya koyacağız. Her alanda güçlü Türkiye mimarlarının gençler olacağına inanıyoruz. Üniversitelerdeki hocalarımız bilgi aşığıdır. Bu yüzden bilgi ve tecrübelerin aktarımı konusunda hoca öğrenci ilişkisi çok önemlidir. En büyük arzumuz da hoca öğrenci ilişkisinin güçlenerek hep devam etmesi. Bunun için gençlerimizin yanında olduğumuz gibi akademisyenlerimizin de tüm imkanlarımızla yanında olduğumuzu vurgulamak işitiyorum."

Konuşmanın ardından Kasapoğlu, 4 farklı puan türünde üniversiteye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belge ve hediyelerini verdi.

Program sonunda antrenörlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra üniversite yerleşkesinde bulunan Genç Ofisi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kasapoğlu, öğrencilerin yaptığı sanatsal ve sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(Bitti)

YORUMLAR
500
Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek Başkan Odabaşı, 'Başarısızlık Zirvesi'nde gençlere seslendi: 'En iyiyi hedefleyin' Başkan Odabaşı, 'Başarısızlık Zirvesi'nde gençlere seslendi: 'En iyiyi hedefleyin'
Kaynak: AA

Köyceğiz, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement