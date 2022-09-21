Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8)

Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 'nca yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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