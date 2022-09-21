Marmaris'te orman yangını (8)
MSB'DEN MARMARİS YANGINI AÇIKLAMASI
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Haber: ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8) - Son Dakika