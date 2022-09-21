Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8) - Son Dakika
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Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8)

21.09.2022 22:46
Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8)

Muğla gündem haberine göre Marmaris'te orman yangını (8)MSB'DEN MARMARİS YANGINI AÇIKLAMASIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını (8)

MSB'DEN MARMARİS YANGINI AÇIKLAMASI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri | Marmaris'te orman yangını (8) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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