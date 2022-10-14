Son dakika haberi | Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

14.10.2022 10:48

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2'si çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2'si çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'yu (30) gözaltına aldı.

Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi. Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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