Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi. Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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