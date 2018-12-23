Muğla Güneşi Gören, Sahile ve Ören Yerlerine Akın Etti

Güneşi gören, sahile ve ören yerlerine akın etti
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.
Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren güneşli havayı gören Bodrumlular ve az sayıdaki turist
sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Bitez
, Ortakent
, Gümüşlük
ve Yalıkavak sahillerine inenler, güneşli havanını tadını çıkardı. Sahil kenarlarında bulunan özel ve belediye ait kafe ve restoranlar dolarken, vatandaşlar deniz kenarında kahvaltı yaptı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, kimilerinin tişört giymesi dikkat çekti. Güneşli
ve durgun havayı fırsat bilen balık tutkunları ise 'Rastgele' diyerek oltalarını denize salladı. Bodrumlu bazı balıkçılar da ağlarını liman içerisine sererek denize açılmadan önce bakımlarını yaptı. Kimileri de deniz kenarı yerine tarihi ve ören yerleri ile ilçenin eşsiz manzasını izlemek için seyir tepelerine çıktı. Tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Mevkisi'ne gidenler, manzarıyı izleyip, bol bol fotoğraf çekti.
YELKENLİLER DENİZE İNDİ
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sporcuları da optimist ve lazerler ile Bodrum açıklarında antrenman yaptı. Deniz üzerinde yelkenleri gören vatandaşlar bu anları da ölümsüzleştirdi. Karaada açıklarında devam eden yelken yarışlarına katılan tekneler de renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklu aileler yürüyüş dışında parklarda çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Öğleden sonra havanın bulutlanmasıyla birlikte güneş yüzünü ara ara gösterse de vatandaşlar sahil kenarlarına inmeye devam etti. Öte yandan Bodrum Belediye Meydanında Kızılay
tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.