Muğla Güneşlik Uçtu, Direkler Devrildi
19 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün (salı) başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde dün (salı) başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınanın bir restoranın demir ayaklık üzerine sabitlenmiş tahta güneşliğini savrularak uçurduğu görüldü. Güneşliğin çarptığı bir beton direkle, iki aydınlatma direği de devrildi. Uzun yıllardır ilçede yaşadığını belirten işletme sahibi Zafer Oktay
Gönenç, Gece hortum çıkmış gibi. Sabah
kardeşim haber verdi durumu. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaklaşık 100-150 bin lira zararımız var dedi. Gümbet Mahallesi
'ndeki evinin balkonunun tahta güneşliği uçan Erkin Can ise ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirterek, Gece saat 01.00 gibi oldu. Güneşliğimizi komşumuzun bahçesine uçurdu dedi. Sitede bulunan bir evin balkon camları zarar gördü, çok sayıda ağacın dalları da kırıldı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Gümbet sahilinde bulunan bir kamp alanında metrelerce yükseklikteki dev okaliptüs ağaçları, kökleriyle birlikte devrildi. Kamp alanında yaşayan kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan alınan bilgilere göre, Bodrum Yarımadası genelinde çok sayıda ağacın devrildiği, birçok işletmenin de tabelasının uçtuğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:52 Kaynak: DHA
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