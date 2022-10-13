Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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