Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.10.2022 11:48
Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Önceki gün sabah saatlerinde Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yelkenli tekne içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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