Muğla haber: Bodrum'da makilik yangını; 5 dönüm zarar gördü - Son Dakika
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Muğla haber: Bodrum'da makilik yangını; 5 dönüm zarar gördü

09.10.2022 12:08
Muğla haber: Bodrum'da makilik yangını; 5 dönüm zarar gördü

Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki makilikte saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye 7 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Alevler, 3 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber: Bodrum'da makilik yangını; 5 dönüm zarar gördü - Son Dakika

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