Muğla gündem haberleri | Bodrum'da müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla gündem haberleri | Bodrum'da müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti

09.10.2022 18:58

Muğla haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, ellerindeki enstrümanlarla 30 dakika boyunca ayakta sessizce durarak eylem yaptı.

Eylemin ardından müzisyen Onur Şener'in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bırakıldı.

Onur Şener'in öldürülmesini protesto eden müzisyenler, daha sonra dağıldı.

YORUMLAR
500
Muğla haberi: Bodrum'da çocukların hakemlik yaptığı 'Dino Cup'ta veliler yarıştı Muğla haberi: Bodrum'da çocukların hakemlik yaptığı 'Dino Cup'ta veliler yarıştı Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem
Kaynak: AA

Onur Şener, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri | Bodrum'da müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla gündem haberleri | Bodrum'da müzisyenler, Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement