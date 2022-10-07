Muğla haber | Bodrum'da ölümlü kazaya neden olan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haber | Bodrum'da ölümlü kazaya neden olan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı

07.10.2022 18:59
Muğla haber | Bodrum'da ölümlü kazaya neden olan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı

Muğla bölgesinden gelen habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrolü kaybedip, karşı şeritteki motosiklete çarparak; 1 kişinin ölümüne, kendisiyle birlikte 3 kişinin de yaralanması neden olan otomobilin alkollü sürücüsü Bülent Salbaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrolü kaybedip, karşı şeritteki motosiklete çarparak; 1 kişinin ölümüne, kendisiyle birlikte 3 kişinin de yaralanması neden olan otomobilin alkollü sürücüsü Bülent Salbaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Salbaş sevk edildiği adliyede tutuklanırken, durumu ağır olan 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

?Kaza, saat 00.30 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Salbaş, kullandığı 48 AIP 375 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, kasisten geçerken kaybedip, karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Varda (61) idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Varda, arkasındaki oğlu Deniz Varda, otomobil sürücüsü Salbaş ve yanındaki Ceren Demirel Salbaş yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Deniz Varda, 2,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerine fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan baba Ahmet Varda hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer yaralılardan

Ceren Demirel Salbaş ile Deniz Varda'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ceren Demirel Salbaş'ın hastanede duran kalbinin sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldığı bildirildi.1.60 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Bülent Salbaş ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Salbaş taburcu edildikten sonra gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.KAZA ECZANEDEN DÖNERKEN OLMUŞ

Yaşamını yitiren Ahmet Varda'nın dişi ağrıyan oğlu Deniz Varda ile nöbetçi eczaneye ilaç almaya gittiği, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, motosiklet ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra normale döndü.


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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Salbaş, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber | Bodrum'da ölümlü kazaya neden olan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika

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