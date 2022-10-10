İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hırsızlık olayının M.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlenerek operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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