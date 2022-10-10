Muğla'nın Bodrum ilçesinde akü hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Turgutreis Mahallesin'de belirli aralıklarla akülerin çalınması üzerine vatandaşlar jandarmaya şikayette bulundu.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hırsızlık olayının M.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlenerek operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 akü bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aküler ise sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika