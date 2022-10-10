Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

10.10.2022 13:24
Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Muğla haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde akü hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akü hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Turgutreis Mahallesin'de belirli aralıklarla akülerin çalınması üzerine vatandaşlar jandarmaya şikayette bulundu.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hırsızlık olayının M.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlenerek operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 akü bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aküler ise sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber! Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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