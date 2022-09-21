Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ üyesi 3 şüpheli, 19 Eylül 'de Yunanistan 'a kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber | Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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