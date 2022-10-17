Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.10.2022 20:28
Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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