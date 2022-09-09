Muğla haber | Datça'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haber | Datça'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

09.09.2022 23:05
Muğla haber | Datça'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber | Datça'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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