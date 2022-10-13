Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

13.10.2022 16:47
Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen dört şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen dört şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 79 düzensiz göçmenin yakalanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Devam eden soruşturmada dosyaya mağdur sıfatıyla giren E.B. E.Ç. R.Ç. M.Ç. isimli şahısların alınan diğer mağdur ifadeleri ve yapılan fotoğraf teşhisleri sonucu şüpheli oldukları anlaşıldı. Soruşturmada adı geçen 4 şahıs gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Göçmen, Datça, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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