Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 79 düzensiz göçmenin yakalanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Devam eden soruşturmada dosyaya mağdur sıfatıyla giren E.B. E.Ç. R.Ç. M.Ç. isimli şahısların alınan diğer mağdur ifadeleri ve yapılan fotoğraf teşhisleri sonucu şüpheli oldukları anlaşıldı. Soruşturmada adı geçen 4 şahıs gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Göçmen, Datça, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla haber | Datça'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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