Muğla haber! Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haber! Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

19.09.2022 21:01
Muğla haber! Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla haber: MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları içinde geri itilen 62 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları içinde geri itilen 62 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Önceki gece saat 00.10 sıralarında yapılan ilk ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, iki ayrı can salı içindeki 31 kaçak göçmeni kurtardı.

İkinci ihbar ise dün gece saat 22.00 sıraları geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 ayrı can salı içindeki 31 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Toplamda 62 göçmen kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber! Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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