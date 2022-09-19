İkinci ihbar ise dün gece saat 22.00 sıraları geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 ayrı can salı içindeki 31 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber! Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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