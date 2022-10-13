Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otel, apart, pansiyon ve günübirlik konaklama tesislerinde farklı zamanlarda arama yaptı.

Kaynak: AA

Marmaris, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber | Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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