Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla 'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika

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