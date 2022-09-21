Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika
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Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3)

21.09.2022 14:43
Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3)

Muğla haberi: BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 14 UÇAK, 35 HELİKOPTERLE MÜDAHELE EDİLİYORTarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 14 UÇAK, 35 HELİKOPTERLE MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haber... Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika
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