Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla haber... Menteşe\'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 05.08.2022 02:29

Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybettiKaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muharrem Soykan isimli vatandaşın hakimiyetindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Muharrem Soykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Soykan'ın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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