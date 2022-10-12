Muğla haber... Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haber... Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2022 21:34
Muğla haber... Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla gündem haberi | Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne, lastik bot ve can sallarındaki 125 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne, lastik bot ve can sallarındaki 125 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 44 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça'da 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik bottaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca itilen yelkenli teknedeki 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber... Muğla açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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