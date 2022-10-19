Muğla haber: Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ile belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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