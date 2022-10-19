Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ile belirtilen bölgeye gitti.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber: Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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