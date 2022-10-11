Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Martı Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber | Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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