Bodrum 'da bir teknede gemici olarak çalıştığı belirtilen Mıstık'ın cenazesi, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber... Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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