Muğla haber... Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla haber... Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

17.10.2022 14:54
Muğla haber... Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halil Mıstık'ın (21) kullandığı 48 V 3283 plakalı motosiklet, Akyol Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Mıstık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodrum'da bir teknede gemici olarak çalıştığı belirtilen Mıstık'ın cenazesi, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber... Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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