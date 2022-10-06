Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

06.10.2022 21:08
Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 07 YAN 42 plakalı üzüm yüklü kamyonet, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yol kenarında savrulan üzümler işçiler yardımıyla toplandı, kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Sarıyer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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