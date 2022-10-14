Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen E.Ç. M.Ç. R.Ç. ve E.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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