Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

14.10.2022 15:26
Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen E.Ç. M.Ç. R.Ç. ve E.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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