Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen E.Ç. M.Ç. R.Ç. ve E.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muğla haber: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika